'Ömer'in kadrosuna Haktan Zavlak dahil oldu

Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı Star TV’nin dizisi 'Ömer'e genç oyuncu Haktan Zavlak dahil oldu.

Haktan Zavlak, Yaman rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Hayatı zorluklarla dolu olan Yaman,bir yandan bu zorluklarla başa çıkmaya çalışırken bir yandan da içindeki öfkeyi dizginlemeye çalışır.

