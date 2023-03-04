'Ömer'in kadrosuna Haktan Zavlak dahil oldu

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Star TV’nin sevilen dizisi Ömer’in kadrosuna genç oyuncu Haktan Zavlak katıldı.

'Ömer'in kadrosuna Haktan Zavlak dahil oldu

Başrollerini Selahattin Paşalı, ve Barış Falay'ın paylaştığı Star TV’nin dizisi 'Ömer'e genç oyuncu Haktan Zavlak dahil oldu.

Haktan Zavlak, Yaman rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Hayatı zorluklarla dolu olan Yaman,bir yandan bu zorluklarla başa çıkmaya çalışırken bir yandan da içindeki öfkeyi dizginlemeye çalışır.

'Ömer'in kadrosuna Haktan Zavlak dahil oldu - 1

Sert mizacıyla dikkat çeken Yaman, okulda çıkardığı kavga sonrası Emine’yle konuşmak ister. Emine başta karşı çıksa da Yaman’ın söyledikleri karşısında şaşkına döner.

'Ömer'in kadrosuna Haktan Zavlak dahil oldu - 2

Başlarda Yaman’dan hoşlanmayan Emine, öğrendiklerinden sonra aslında birbirlerinden çok da farklı olmadıklarını anlayacaktır.

Ömer, yeni bölümüyle pazartesi 20.00’de Star’da…

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