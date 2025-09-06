Onur Bay Kuruluş Osman dizisinde "Yiğit" karakterine hayat verecek

Mert Yazıcıoğlu’nun Orhan beye hayat vereceği Kuruluş Orhan dizisinde Niüfer Hatun’u Mahassine Merabet, Osman Beyi Cihan Ünal, Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar, Şahinşah Beyi Barış Falay, Vasilyus’u Şükrü Özyıldız, Tekfur Saroz’u Burak Sergen, Boran’ı Yiğit Uçan, Cerkutay’ı Çağrı Şensoy, Alaeddin’i Faruk Aran, Gonca’yı Belgin Şimşek, Fatma’yı İpek Arkan, Halime’yi Betül Akten canlandıracak. ŞAHİNŞAH BEYİN OĞLUNU OYNAYACAK Birsen Altuntaş'ın haberine göre, genç kuşağın başarılı oyuncularından Onur Bay katıldı. Bir süredir yoğun bir tempoyla binicilik, dövüş dersleri alan Onur Bay “Yiğit” rolüne hayat verecek ve Şahinşah Beyin (Barış Falay) oğlu olarak seyirci karşısına çıkacak.

ONUR BAY KİMDİR?

Türk dizi ve sinema oyuncusu Onur Bay, 19 Mart 1996’da İstanbul’da doğdu. İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu olan Bay, oyunculuk kariyerine 2005 yılında "Köpek" dizisinde başladı. 2006-2021 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı “Tekin Çoban” karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.



Televizyon ve sinema alanında birçok projede yer alan genç oyuncu, 2010 yılında “Çakallarla Dans” filmiyle beyazperdeye adım attı. 2021’de “Son Yaz” dizisinde “Burak Sancaktar” rolüyle ekranlara geldi. 2022’de Disney+’ta yayınlanan “Kaçış” dizisinde “İlker” karakterini canlandıran Bay, son olarak “Kirli Sepeti” dizisinde “Bülent” rolüyle izleyici karşısına çıktı.