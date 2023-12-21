Onur Güvenatam kimdir? Variety 500 listesine giren Onur Güvenatam'ın biyografisi

Onur Güvenatam 1985 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Yalı Çapkını, Ömer, Kırmızı Oda, Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı, Vatanım Sensin, Çöp Adam, Atiye, Terzi, Zeytin Ağacı, İstanbullu Gelin gibi dizilerin yapımcısıdır.



TNT ve O3 Medya’daki görevlerinin ardından 2019 yılında OGM Pictures’ı kuran Güvenatam; kariyeri boyunca pek çok ödüllü yapıma imza atmıştır.



Hem dijital hem de geleneksel kanallar için ürettiği yapımlarla dikkat çeken Güvenatam; alışılmışın dışında ve ezber bozan işlerle gündeme gelmektedir.