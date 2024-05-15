Onur Seyit Yaran kimdir, kaç yaşında? (Onur Seyit Yaran'ın özgeçmişi)

"Kardeşlerim" dizisiyle şöhreti yakalayan Onur Seyit Yaran bu kez sosyal medyada adından söz ettirdi. Yaran, ablasının hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Art arda gelen açıklamalar ardından Yaran'ın hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Onur Seyit Yaran kimdir, kaç yaşında?

Onur Seyit Yaran kimdir, kaç yaşında? (Onur Seyit Yaran'ın özgeçmişi)

13 Ocak 1995 tarihinde dünyaya gelen Onur Seyit Yaran, Best Model of Turkey 2016 birincisidir. Best Model of Turkey yarışmasının ardından Best Model Of World yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.

Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü’nde öğrencidir. Uzun bir süre lisanslı olarak futbol oynayan Onur Seyit Yaran, futbolculuğunun yanı sıra satranç sporcusudur.

2018 yılında Kalk Gidelim adlı ile oyunculuk hayatına adım atan Onur Seyit Yaran, Kardeşlerim, Vuslat ve Yan Oda dizilerinin kadrosunda yer almıştı.

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