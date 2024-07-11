Organize İşler Sazan Sarmalı nerede çekildi, oyuncuları kimler? (Organize İşler Sazan Sarmalı kadrosu ve oyuncu kadrosu)

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı, başrolünün yanı sıra yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu, ilki 2005 yılında vizyona giren "Organize İşler" filminin devamı "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı" Star Tv'nin 11 Temmuz tarihli yayın akışında yer alıyor. Filmde İstanbul’un altını üstüne getiren üç kağıtçı Asım Noyan ve çetesinin maceraları anlatılıyor.
ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI NEREDE ÇEKİLDİ?
Film, İstanbul'un Kadıköy-Moda, İstiklal Caddesi, Galata Köprüsü, Eminönü, Mısır Çarşısı, Kapalıçarşı ve Karaköy semtlerinde çekilerek 8 haftada tamamlandı.
ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI OYUNCULARI
Erdoğan'ın yanı sıra filmin oyuncu kadrosunda, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı yer aldı.
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