Orhan Gazi kimdir? Kuruluş Osman oyuncusu Aybars Kartal Özson hakkında bilgiler

Orhan Gazi veya Orhan Bey, Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahıdır. Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi ve Malhun Hatun'un oğludur.



Babası Osman Gazi'nin vefatı üzerine 1326'da bey olmuştur. Orhan Bey'e Şücaeddin, "İhtiyareddin" ve "Seyfeddin" unvanları verilmiştir. Ölüm tarihini 1359, 1360, 1361 ve 1362 gösteren kaynaklar da vardır.



"Sultan" unvanını kullanan ilk Osmanlı padişahının I. Murad olduğu kabul edilmektedir. Bazı kaynaklar Orhan Bey'i "sultan" unvanını kullanan ilk Osman padişahı olarak kabul etmektedir.

Aybars Kartal Özson kimdir?



Aybars Kartal Özson, 18 Mayıs 2008 yılında dünyaya geldi. Bulgaristan göçmeni bir ailenin oğlu olan Özson, 1 Mart 2016’ da bir kardeşi dünyaya geldi. İlk olarak reklam projelerinde yer aldı, ardından "Bir Çocuk Sevdim" isimli dizide Hasan karakterini canlandırdı. Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Cihangir’e hayat vermişti