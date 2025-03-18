"Owen Cooper" Adolescence dizisindeki "Jamie Miller" karakteriyle dikkatleri üzerine çekti

Owen Cooper, Netflix ’in Adolescence adlı dizisinde başrolü üstlenen yükselen bir aktör. Owen Cooper şu anda 15 yaşında, ancak Netflix dizisinin çekimleri sırasında 14 yaşındaydı. Dizide, Cooper 13 yaşında cinayetle suçlanan Jamie Miller karakterini canlandırıyor.Adolescence, Cooper’ın ilk oyunculuk rolü olmasına rağmen, etkileyici performansıyla genç yıldız, olağanüstü bir oyunculuk kariyerine hızla ilerliyor. Variety'e göre Cooper, bir sonraki rolünü de şimdiden belirlemiş durumda; oyuncu, Emerald Fennell’in Wuthering Heights (Uğultulu Tepeler) uyarlamasında Margot Robbie ve Jacob Elordi ile birlikte genç Heathcliff karakterini canlandıracak.

Variety ile yaptığı bir röportajda yeni rolü hakkında konuşan Cooper şunları söyledi: "Herkes performansım hakkında çok güzel şeyler söylüyor. Ne olduğunu bilmiyorum ama diziyi normal bir dizi izler gibi izlemiyorum. Sadece kendim oynadığım için izliyorum. Bu yüzden bilemiyorum. Ama benimle konuşan herkes harika olduğunu söyledi. Yani evet, olumlu şeyler duyuyorum."



Adolescence, Cooper’ın oyunculuk kariyerindeki ilk rolü ve bu yeni suç dramasının her bölümü tek seferde çekildi. Bu da Cooper’ın ilk performansını daha da etkileyici kılıyor.