Öz oğlunu ortadan yok etmekle suçlanıyordu: Seyfi Birbir intihar girişiminde bulundu (Müge Anlı Seyfir Birbir öldü mü?)

Hacer Çıranoğlu yıllar önce kocasının evlatlık verdiği oğlu Serdar'ı aramak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Kayıp çocuğun evlatlık mı verildiği yoksa öz babası Seyfi Birbir tarafından mı "öldürüldüğü" tartışıldı.14 yaşındayken Seyfi Birbir ile evlendirildiğini söyleyen Hacer Çıranoğlu, eşinden çok fazla şiddet gördüğü için çocuklarını küçük yaşta bırakıp gittiğini anlattı. 1995 yılından beri oğlundan haber alamadığını söyleyen Hacer Çıranoğlu, eski kocasının 4 yaşındaki oğulları Serdar'ı tanımadığı bir kişiye verdiğini iddia etti.

Hacer Çıranoğlu ve eski eşi Seyfi Birbir canlı yayında karşı karşıya geldi. Başlangıçta çocuğunu kime verdiğini hatırlamadığını söyleyen Seyfi Birbir, programın ilerleyen dakikalarında oğlu Serdar'ı 1994 veya 1995 yılında İzmit Fuarı'nda terk ettiğini itiraf etti. Müge Anlı, izini sürdüğü Serdar ile ilgili hiçbir sonuç alamadığını söyleyerek Seyfi Birbir'e gerçekleri anlatmasında ısrarcı oldu.