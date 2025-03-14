Özgü Delikanlı "Bahar" dizisine Yıldırım karakteriyle dahil oldu: Özgü Delikanlı kimdir?

Salı akşamları yayınlanan Bahar dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Ayrılıkların yaşandığı diziye iddialı genç bir yetenek katılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, MF Yapım imzalı dizisinin kadrosuna Özgü Delikanlı katılacak. Delikanlı son olarak "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisinde Mert rolüne hayat veriyordu.



Deniz Akçay’ın yazdığı, Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği "Bahar"da ise Özgü Delikanlı “Yıldırım” rolünü canlandıracak ve 39. bölümden itibaren yeni asistan olarak hikâyeye hareket katacak.



ÖZGÜ DELİKANLI KİMDİR?

Özgü Delikanlı, 1 Ocak 1996, Berlin doğumlu. Free University Berlin'de 2 sene Hukuk okuduktan sonra İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde Sinema Televizyon ve Psikoloji alanlarında çift ana dal yaptı. İstanbul'da Merve Taşkan ile Metod oyunculuğu üzerine çalışmalar yaptı. "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisinde rol aldı.