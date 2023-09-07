Özür Dilerim filminin oyuncuları kimler? Özür Dilerim filminin konusu ve kadrosu hakkında bilgiler

Özür Dilerim filmi 14 Nisan 2023 tarihinde ilk kez izleyicilerle buluşmuştu. İbrahim Büyükak’ın Erkin’i, Oğuzhan Koç’un kardeşi Koray’ı ve Gizem Karaca’nın ise eski nişanlısı Merve’yi canlandırdığı filmin kadrosunda; Metin Coşkun, Müfit Kayacan, Mert Turak, Yeliz Kuvancı, Gümeç Alpay Aslan, Yonca Şahinbaş, Kerimcan Kamal ve Fatma Toptaş gibi isimler yer alıyor.
ÖZÜR DİLERİM KONUSU
Bir deniz fenerinde bekçi olan Erkin, 30'lu yaşlarının ortasında yapayalnız yaşamaktadır. Kredi borçlarıyla uğraşan Erkin bir gün huzurevinde yaşayan dedesinin ölüm haberini alır. Apar topar huzurevine gider ama beklenmedik bir durum ile karşılaşır. Dedesi torunundan zamanında kalbini kırdığı kardeşi Koray ve eski nişanlısı Merve'den özür dilemesini ister. Kredi borçlarını ödemenin tek çözümü özür dilemek olan Erkin, maceralı ve eğlenceli bir yola çıkar.
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