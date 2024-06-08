Patron Mutlu Son İstiyor filminin oyuncu kadrosunda kimler var? (Patron Mutlu Son İstiyor filminin kadrosu ve konusu)

Kıvanç Baruönü’nün yönetmenliğini üstlendiği 2013 yapımı Türk filmi Patron Mutlu Son İstiyor'in başrollerinde Tolga Çevik, Ezgi Mola ve Murat Başoğlu yer alıyor. Üçlüye kadroda Erkan Can, Ersin Korkut, Mustafa Uzunyılmaz ve Ferruh Yenidoğan gibi isimler eşlik ediyor.



PATRON MUTLU SON İSTİYOR KONUSU



Yapımcı İsfendiyar, senaristlik yapan Sinan'ı romantik komedi filmi senaryosu yazması için Kapadokya'ya gönderir. Burada bir butik otele yerleşen Sinan zor durumdadır. Çünkü ne yazacağı konusunda hiçbir fikri yoktur. Üstelik düşünmek için yeterli zamana sahip değildir. Patronu, işini bir an önce bitirmesi için ona baskı yapmaktadır. Sinan, butik otelin sahibi olan İzzet Bey'in kızı Eylül'le tanışır ve ondan çok etkilenir. Hatta ondan ilham alarak yazacağı senaryoyu onun üzerine kurmaya karar verir. Ancak bir sorun vardır: Eylül, ünlü bir oyuncu olan Faruk'la nişanlıdır. Faruk ile Sinan birbirlerini uzun zamandır tanımaktadırlar ve bu tanışıklık pek de hoş anılarla dolu değildir. Çünkü Sinan, zamanında yakın arkadaş olduğu Faruk'un sevgilisini çalmıştır; bu yüzden de Faruk, Sinan'ı düşman ilan etmiştir.