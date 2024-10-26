Pele Bir Efsanenin Doğuşu oyuncuları kimler? (Pele Bir Efsanenin Doğuşu konusu ve oyuncu kadrosu)

Pele'nin hayatı vn Brezilya millî futbol takımı ile yaptığı yolculuğu anlatan 2016 yapımı biyografik film Pele: Bir Efsanenin Doğuşu, beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşacak. Filmin oyuncu kadrosunda Leonardo Lima Carvalho, Kevin de Paula, Vincent D'Onofrio, Seu Jorge, Colm Meaney, Diego Boneta, Felipe Simas ve Mariana Nunes isimleri yer alıyor.

PELE BİR EFSANENİN DOĞUŞU KONUSU

Brezilyalı futbol efsanesi Pelé’nin hayatını anlatan film, onun yoksul bir mahalleden çıkıp dünya futbolunun zirvesine nasıl yükseldiğini konu alıyor. 1958’de, henüz 17 yaşındayken Brezilya’ya ilk Dünya Kupası'nı kazandıran Pelé, sıra dışı oyun tarzıyla tüm dünyayı büyüler. Pelé’nin hırsı, yeteneği ve kararlılığı, sadece Brezilya’yı değil, futbolun geleceğini de sonsuza kadar değiştirecektir.