Piyasa dizisi final yapıyor: Piyasa ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?

Zembilli, Başka Bir Gün dizilerinin ardından bir final haberi de Piyasa dizisinden geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Piyasa dizisi 6. bölümde final yapacak. Dizide başörtülü Münevver karakterine İlayda Alişan, yıldız oyuncu Kenan karakterine ise Alp Nevruz hayat veriyor.



Siyah ve beyazın griye dönüşme hikayesini anlatan "Piyasa", medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini izleyiciyle buluşturuyordu.



PİYASA DİZİSİ OYUNCU KADROSU



Dizinin oyuncu kadrosunda Alp Navruz, İlayda Alişan, Ayça Bingöl, Zuhal Olcay, Damla Colbay, Fırat Altunmeşe, Vural Şahanoğlu, Asya Kasap, Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi Ahıska, Metehan Parıltı ve Yurdaer Okur yer alıyor.