Prof. Dr. Ayşe Yalın kimdir? Psikolog Prof. Dr. Ayşe Yalın'ın biyografisi

Psikolog Prof. Dr. Ayşe YALIN, 1986 yılında Doçent ve 1995 yılında Profesör ünvan ve yetkisini aldı.



1985 yılında Kanada (Ottowa), 1993’te ise ABD (Berkshire Aile Tedavi Merkezi) Aile Tedavisi eğitimini aldı.



Meslek yaşantısına 1972 yılında Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda başlayan Ayşe Yalın, 1977 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı’nda çalışmalarını devam ettirdi ve 2001 yılında aynı üniversiteden emekli oldu.



1999 yılında Marmara Bölgesi’nde meydana gelmiş olan depremden sonra, felaketzede çocuklar ve aileleri için UNICEF-MEB tarafından hazırlanmış olan psikososyal okul projesinde uygulamacı, eğitici ve danışman olarak çalıştı. 2005 yılına kadar projenin tüm yurda yaygınlaşması çalışmasında yer aldı.



Ayrıca UNICEF-MEB işbirliğinde yürütülmüş olan “Haydi Kızlar Okula”, “Çocuk Dostu Okullar” ve “Aile içi Şiddet-Kadına Yönelik Şiddet” projelerinde eğitici ve danışman olarak görev aldı.



Halen Türk Psikologlar Derneği’nin “Ulusal Psikoterapi Uzmanlığı Değerlendirme Komitesi” üyesidir.50’nin üzerinde bilimsel yayını olan Prof. Dr. Ayşe Yalın evli ve iki çocuk annesidir.



Meslek hayatına 2005 yılından bu yana, kurucu üyesi olduğu Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde devam etmektedir.



Ayşe Yalın, zamanının belli bir bölümünü, doğup büyüdüğü baba evini restore ederek oluşturduğu ve 29 Ekim 2008 tarihinde Ünye’de faaliyete geçen, 36-72 ay çocuklar için Özel Haznedar Anaokulu’nda geçirmektedir.