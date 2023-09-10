Rabia Birsen Güvercin kimdir? Milyoner’de 1 Milyonluk soruyu açtırmayı başardı!

Sosyal medya Milyoner’de 1 Milyonluk soruyu açtırmayı başaran Rabia Birsen Güvercin'i konuşuyor. Tüm soruları doğru bilerek son soruyu açtırma hakkı kazanan Rabia Birsen Güvercin'in hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki, Rabia Birsen Güvercin kimdir?

Rabia Birsen Güvercin kimdir? Milyoner’de 1 Milyonluk soruyu açtırmayı başardı!

Aslen Konyalı olan, uzun süredir Ankara'da yaşayan 24 yaşındaki Rabia Birsen Güvercin, üniversiteden yeni mezun olduğunu ifade etti. Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olan genç yarışmacı, hayvanlarla arasının çok iyi olduğunu belirtti.

Rabia Birsen Güvercin kimdir? Milyoner’de 1 Milyonluk soruyu açtırmayı başardı! - 1 +

Yeminli izci olduğunu dile getiren Rabia Birsen Göğercin, geçtiğimiz yıl yaşadığı kazadan bahsetti.Kıyma makinesine kolunu kaptıran genç kız, bir yıl önce kolunu kaybettiğini anlattı. Rabia Birsen Göğercin'in hayat enerjisi herkesin dikkatini çekti.

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