Rabia Birsen Güvercin kimdir? Milyoner’de 1 Milyonluk soruyu açtırmayı başardı!

Aslen Konyalı olan, uzun süredir Ankara'da yaşayan 24 yaşındaki Rabia Birsen Güvercin, üniversiteden yeni mezun olduğunu ifade etti. Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olan genç yarışmacı, hayvanlarla arasının çok iyi olduğunu belirtti.

+ Yeminli izci olduğunu dile getiren Rabia Birsen Göğercin, geçtiğimiz yıl yaşadığı kazadan bahsetti.Kıyma makinesine kolunu kaptıran genç kız, bir yıl önce kolunu kaybettiğini anlattı. Rabia Birsen Göğercin'in hayat enerjisi herkesin dikkatini çekti.



