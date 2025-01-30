Rahmi Özkan Müge Anlı'nın programından ayrıldı mı? Rahmi Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının avukatı ve yorumcusu Rahmi Özkan günlerdir yayına çıkmıyordu. Müge Anlı canlı yayında Özkan'ın neden programda yer almadığı sorularına açıklık getirdi. Peki, Rahmi Özkan Müge Anlı'nın programından ayrıldı mı?
Uzun yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yorumculuk ve hukuki danışmanlık yapan Avukat Rahmi Özkan günlerdir canlı yayında yer almıyordu. Programa takip eden izleyiciler, Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama bekliyordu. Müge Anlı'dan açıklama yayın esnasında geldi.
Canlı yayında durumu anlatan Anlı, Rahmi Özkan'ın sağlık sorunları yaşadığını söyledi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Avukatın tansiyon problemi yaşadığını ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığını duyuran Anlı, Özkan'ın hastane odasından bile programı takip ettiğini de sözlerine ekledi. Özkan, daha önce de bir operasyon geçirdiği için yayına çıkmamıştı. Anlı, Özkan’ın iyileşmesini temenni ettiğini ve en kısa sürede yayına katılacağı bilgisini de ekledi.
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