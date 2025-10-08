Ramiz Mullamusa "Arka Sokaklar" dizisinin kadrosuna katıldı

"Arka Sokaklar" dizisi 20. sezonuyla ekran macerasına devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Türker İnanoğlu’nun mirasını devam ettiren D Media imzalı dizinin güçlü oyuncu kadrosuna genç kuşağın başarılı oyuncularından Ramiz Mullamusa katıldı.



“Yabani” dizisinde hayat verdiği Umut karakteriyle hafızalarda yer eden Ramiz Mullamusa, 723. Bölümden itibaren “Arka Sokaklar”da “Ömer Balaban” rolüne hayat verecek. Suça sürüklenen bir genç olan Ömer, Nail Kırmızıgül’ün hayat verdiği Cevher’in himayesine girecek.



RAMİZ MULLAMUSA KİMDİR?



Sinema ve dizi oyuncusu Ramiz Mullamusa, 24 Haziran 1999 tarihinde Hatay’da dünyaya geldi. Kamera önü oyunculuk, senaryo ezberleme teknikleri, karakter analizi, role hazırlık ve drama alanlarında eğitim aldı. Son olarak diksiyon eğitimine başladığını duyurdu.



2019 yılından bu yana Beni Bırakma, Aşk 101, Gönül Dağı, Mini Fenomen, Arka Sokaklar, Mahrem, Mahkum ve Yangın Günleri: İndependenta gibi birçok dizi ve filmde rol alan Mullamusa, kariyerine yeni projelerle devam etmektedir.