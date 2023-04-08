Rana Cabbar kimdir? Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendisi Rana Cabbar'ın sağlık durumu nasıl?

Rana Cabbar, 1945 yılında İstanbul'da doğdu. Sonraki yıllarda Ankara'ya yerleşmiş ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulunmuştur.
Uzun zaman AST bünyesinde oyunculuk yaptıktan sonra, farklı tiyatrolarda da çalışmalar yapmıştır. Rana Cabbar, Uğur Mumcu'nun yazdığı "Sakıncalı Piyade" oyunundaki, "sakıncalı" rolünü ilk oynayan aktördür.
Tiyatronun yanı sıra, Sinema çalışmaları da yapmaktadır. Sinema'da çalıştığı yönetmenlerden bazıları; Erden Kıral, Ömer Kavur, Şerif Gören ve Yavuz Turgul'dur. Çok önemli bir tiyatro oyuncusudur.
Aşkı Memnu dizisindeki Süleyman Efendi karakterini canlandırmıştır.
RANA CABBAR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Ünlü oyuncu Rana Cabbar dün akşam hastaneye kaldırıldı. 78 yaşındaki tiyatro ve dizi oyuncusunun sağlık durumunu Metin Yıldız duyurdu.
Yıldız yaptığı açıklamada, "Şu an Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin (Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi) önündeyim. Çok değerli oyuncumuz, büyük usta Rana Cabbar hastalanıyor ve durumu kritik bir şekilde hastaneye getiriyorlar. Doktoruyla konuştum, şu an durumu iyi. Daha iyi geldiğinden... Kontrol altında... İlgiye, alakaya, arayıp sorulmaya, bakıma ihtiyacı var. İlgileniyoruz. Kamuoyuyla paylaşmak istedim" dedi.