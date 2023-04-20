Rana Cabbar kimdir, öldü mü? Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendisi Rana Cabbar'ın hayatı

Rana Cabbar, 1945 yılında İstanbul'da doğdu. Sonraki yıllarda Ankara'ya yerleşmiş ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulunmuştur.



Uzun zaman AST bünyesinde oyunculuk yaptıktan sonra, farklı tiyatrolarda da çalışmalar yapmıştır. Rana Cabbar, Uğur Mumcu'nun yazdığı "Sakıncalı Piyade" oyunundaki, "sakıncalı" rolünü ilk oynayan aktördür.



Tiyatronun yanı sıra, Sinema çalışmaları da yapmaktadır. Sinema'da çalıştığı yönetmenlerden bazıları; Erden Kıral, Ömer Kavur, Şerif Gören ve Yavuz Turgul'dur. Çok önemli bir tiyatro oyuncusudur.



Aşkı Memnu dizisindeki Süleyman Efendi karakterini canlandırmıştır.



RANA CABBAR ÖLDÜ MÜ?



78 yaşındaki tiyatro ve dizi oyuncusu Rana Cabbar hayatını kaybetti.



"Akrebin Yolculuğu", "72. Koğuş", "Kabadayı" gibi sinema filmleriyle tanınan oyuncunun ölüm haberini menajerlik şirketi duyurdu.



Ajansın açıklamasında “Değerli oyuncumuz Rana Cabbar’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.