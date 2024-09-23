Recep İvedik 7 nerede çekildi? Recep İvedik 7 oyuncu kadrosunda kimler var?

Togan Gökbakar'ın yönettiği, kadrosunda ayrıca Öznur Serçeler ve İrfan Kangı'nın da rol aldığı komedi türündeki filmde; Recep İvedik, şehirdeki hayat pahalılığından dolayı yaşam şartlarının ağırlaşması üzerine İstanbul'u terk edip babaannesinin köyündeki evinde yaşamaya karar verir. Köye vardığı zaman köyün tam üstüne yapılacak ve doğaya bir o kadar da zarar verecek bir projenin planlandığını öğrenir. Arkadaşı Nurullah ve komşusu Büşra ile projeyi engelleyip köyü kurtarmak üzere çalışmalara başlarlar.