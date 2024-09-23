Recep İvedik 7 nerede çekildi? Recep İvedik 7 oyuncu kadrosunda kimler var?

Togan Gökbakar'ın yönettiği, kadrosunda ayrıca Öznur Serçeler ve İrfan Kangı'nın da rol aldığı komedi türündeki filmde; Recep İvedik, şehirdeki hayat pahalılığından dolayı yaşam şartlarının ağırlaşması üzerine İstanbul'u terk edip babaannesinin köyündeki evinde yaşamaya karar verir. Köye vardığı zaman köyün tam üstüne yapılacak ve doğaya bir o kadar da zarar verecek bir projenin planlandığını öğrenir. Arkadaşı Nurullah ve komşusu Büşra ile projeyi engelleyip köyü kurtarmak üzere çalışmalara başlarlar.
RECEP İVEDİK 7 NEREDE ÇEKİLDİ?
Recep İvedik 7 filminin çekimleri Ege Bölgesi'nde bulunan İzmir'de yapılmıştır. Filmin çekimlerinde özellikle İzmir'in ilçesi Bergama'da yer alan Kozak yaylası kullanılmıştır.
RECEP İVEDİK 7 OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Şahan Gökbakar - Recep İvedik
Öznur Serçeler - Avukat Büşra Altın
Nurullah Çelebi - Nurullah Sağlam
İrfan Kangı - Erdem Çökelek
Eray Türk - Öğretmen Kemal
Murat Ergür - Muhtar Asım Civan
Murat Dalkılıç - Kendisi
Mehmet İlhami Adsal - Enver Çökelek
Yeşim Sarı - Murat Dalkılıç'ın menajeri
Turgut Çalhan - Salih Abi
Fatih Batı - Martı Bıyık Fatih
Barış Ali Çeliker - Bilya Cemal
Gönen Fatih Yemez - Jan Klod Adnan
Murat Bölücek - Biberli Hasan
Şahabettin Karabulut - Zıp Zıp Orhan
Cennet Uğurlu - Baltalı Sultan
- Etiketler :
- Haberler -
- Televizyon
- N-Life
- Dizi