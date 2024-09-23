Recep İvedik 7 nerede çekildi? Recep İvedik 7 oyuncu kadrosunda kimler var?

Türkiye’nin en çok izlenen filmleri olan Recep İvedik serisinin son filmi Recep İvedik 7, beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşacak. Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik karakterine hayat verdiği film 2022 yılında vizyona girmişti. Peki, Recep İvedik 7 nerede çekildi? Recep İvedik 7 oyuncu kadrosunda kimler var?

Recep İvedik 7 nerede çekildi? Recep İvedik 7 oyuncu kadrosunda kimler var?

Togan Gökbakar'ın yönettiği, kadrosunda ayrıca Öznur Serçeler ve İrfan Kangı'nın da rol aldığı komedi türündeki filmde; Recep İvedik, şehirdeki hayat pahalılığından dolayı yaşam şartlarının ağırlaşması üzerine İstanbul'u terk edip babaannesinin köyündeki evinde yaşamaya karar verir. Köye vardığı zaman köyün tam üstüne yapılacak ve doğaya bir o kadar da zarar verecek bir projenin planlandığını öğrenir. Arkadaşı Nurullah ve komşusu Büşra ile projeyi engelleyip köyü kurtarmak üzere çalışmalara başlarlar.

Recep İvedik 7 nerede çekildi? Recep İvedik 7 oyuncu kadrosunda kimler var? - 1

RECEP İVEDİK 7 NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 7 filminin çekimleri Ege Bölgesi'nde bulunan İzmir'de yapılmıştır. Filmin çekimlerinde özellikle İzmir'in ilçesi Bergama'da yer alan Kozak yaylası kullanılmıştır.

RECEP İVEDİK 7 OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Şahan Gökbakar - Recep İvedik
Öznur Serçeler - Avukat Büşra Altın
Nurullah Çelebi - Nurullah Sağlam
İrfan Kangı - Erdem Çökelek
Eray Türk - Öğretmen Kemal
Murat Ergür - Muhtar Asım Civan
Murat Dalkılıç - Kendisi
Mehmet İlhami Adsal - Enver Çökelek
Yeşim Sarı - Murat Dalkılıç'ın menajeri
Turgut Çalhan - Salih Abi
Fatih Batı - Martı Bıyık Fatih
Barış Ali Çeliker - Bilya Cemal
Gönen Fatih Yemez - Jan Klod Adnan
Murat Bölücek - Biberli Hasan
Şahabettin Karabulut - Zıp Zıp Orhan
Cennet Uğurlu - Baltalı Sultan

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