RTÜK program durdurma cezası verdi: Deha yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Deha bu hafta yayımlanacak mı?

RTÜK açıklamalarından sonra Ay Yapım'dan ise henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak dizinin twitter hesabından paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda; "Melek mi, şeytan mı? Bu hikayede herkesin gerçek yüzü zamanı gelince ortaya çıkacak." ifadeleriyle yeni bölüm tarihi duyuruldu.

DEHA 10. BÖLÜM ÖZETİ



İskender, Ferman’ı yanına alarak Devran’ı köşeye sıkıştırmıştır. Ferman’a zarar vermeden İskender’i bozguna uğratmak için plan yapan Devran zekasıyla onun bu seferki dolandırıcılık planını çözer.



Fakat bu defa İskender’le direkt hesaplaşmak yerine çok daha farklı bir yola sapar. Karga’dan Boran’ın katilini bulması için yardım isterken İmre sayesinde onu köşeye sıkıştıracak bir yol da bulur. Fakat bu durum İmre ile yüzleşmesine neden olur. Köşeye sıkışan Karga, Devran’ın hamlesiyle İskender’le karşı karşıya gelir. Boran’ın katiline git gide daha da yaklaşan Karga’yı, Cesur ve Hakim müdahaleleriyle etkisizleştirmeye çalışsa da ikisi de onun gücünü hafife aldıklarını anlarlar. Devran, Karga sayesinde hem İskender’i zor durumda bırakırken hem de Boran’ın katiline bir adım uzaklıktadır.