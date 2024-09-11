Rüyanda Görürsün oyuncuları kimler? (Rüyanda Görürsün konusu ve oyuncu kadrosu)

Yönetmenliğini Cemal Alpan’ın üstlendiği Rüyanda Görürsün filmin başrollerini müzisyen ve oyuncu Murat Boz ile oyuncu Burcu Özberk paylaşıyo. İkiliye kadroda, Ekin Mert Daymaz, Devrim Yakut, Ugur Uzunel, Selen Soyder, Serif Erol, Hivda Zizan Alp, Feridun Düzagaç ve Kubilay Karslıoğlu eşlik ediyor.



RÜYANDA GÖRÜRSÜN KONUSU



Film, aşka ve evliliğe inanmayan Engin ile Pelin i bir rüyada buluşturuyor. Yolları bir partide kesişen ikili, ne olduğunu hatırlamadıkları gecenin sonunda kendilerini iki yıldır evli oldukları bir rüyada buluyorlar. Önceleri birbirine tahammül edemeyen Pelin ve Engin, bu kabustan uyanmak için türlü yollar denerken, yaşadıklarının etkisiyle giderek birbirine bağlanır