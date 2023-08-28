Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni sezonu ne zaman, saat kaçta başlayacak?

AYŞE BAŞARILI OLACAK MI?

Türkiye’nin ilgiyle takip ettiği, adeta içimizden birileri olan; Ayşe-Ali, Emre-Nurgül, Havvanur-Murat… Kahramanlarımız ekranlardan uzak kaldıkları yaz döneminde yaşananları ve merak edilenleri canlı yayında anlatacak. Çarpıcı gelişmeler tüm gerçekliğiyle ekrana gelecek.



Ayşe’nin tek amacı çocuklarının babası Ali’ye kavuşmaktı… Bu yolda her şeyi yapan Ayşe başarılı olabildi mi? Yoksa yine Ayşe kovalayıp Ali kaçacak mı?



Fırtınaların bir türlü durulmadığı Emre ve Nurgül evliliğinde neler oluyor? Aileler bir araya gelebildi mi? Yoksa Nazlı Hanım’ın gölgesi kara bir bulut gibi Emre ve Nurgül’ün üzerinden hiç çekilmedi mi? İlgiyle takip edilecek gelişmeler canlı yayında yer alacak.



Evlenip ilk çocuklarını kucağına alan Havvanur ve Murat çifti bir yuva kurabildiler mi? Türkiye’nin ilgiyle takip ettiği çift, Karaman’da nerede kalıyor, ne yapıyor? Havvanur’un babası Esef Bey’i ikna edebildiler mi? Merak edilen soruların cevapları canlı yayında son bulacak!