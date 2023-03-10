Şafak Pekdemir Ego dizisinde

Fox TV'de pazar akşamları izleyici karşısına çıkan, başrollerini Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk’un paylaştığı Ego dizisine yeni bir isim dahil oldu.
4. bölüm itibariyle Ego'nun kadrosuna katılan Şafak Pekdemir, dizide 'Sibel'in düşmanı olarak yer alacak.
Yönetmenliğini Şenol Sönmez’in, senaryo süpervizörlüğünü Can Sinan’ın yaptığı ve senaryo ekibinde Gülsev Karagöz, A.Orçun Okşar, Z.Özer Çetinel ile Görkem Tüzün’ün görev aldığı 'Ego' dizisinin kadrosunda; Ahmet Kayakesen, Rüya Helin Demirbulut, Tuna Orhan, Hülya Gülşen Irmak, Derya Beşerler, Can Adalıer, Emirhan Dönmez, Naz Sayıner, Ahmet Şeninak ve Erdal Küçükkömürcü gibi isimler yer alıyor.