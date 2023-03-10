Şafak Pekdemir Ego dizisinde

Yönetmenliğini Şenol Sönmez’in, senaryo süpervizörlüğünü Can Sinan’ın yaptığı ve senaryo ekibinde Gülsev Karagöz, A.Orçun Okşar, Z.Özer Çetinel ile Görkem Tüzün’ün görev aldığı 'Ego' dizisinin kadrosunda; Ahmet Kayakesen, Rüya Helin Demirbulut, Tuna Orhan, Hülya Gülşen Irmak, Derya Beşerler, Can Adalıer, Emirhan Dönmez, Naz Sayıner, Ahmet Şeninak ve Erdal Küçükkömürcü gibi isimler yer alıyor.