Safir dizisinin yayın tarihi belli oldu: Safir dizisi ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Yıllardır en iyi yerli dizileri izleyecisine ulaştıran atv, sezona çok iddialı bir yapımla hazırlanıyor. Başrollerinde Özge Yağız ve İlhan Şen'in yer alacağı Safir'de hangi oyuncular rol alacak? Safir dizisi ne zaman başlayacak?

SAFİR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gülsoy ailesinin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile kaybolma hikayesini anlatan 4 Eylül 2023 tarihinde başlayacak.