Şahane Hayatım dizisi bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ocak ayının ilk haftası reklam anlaşmaları ve planlamalarının belirlenmesi nedeniyle birçok dizi ekran macerasına verdi. Bu hafta birçok dizinin ekran macerasına ara vermesi ardından, Şahane Hayatım dizisinin 10. bölüm tarihi araştırılıyor.

ŞAHANE HAYATIM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?



En son 27 Aralık'ta izleyicilerle buluşulan Şahane Hayatım dizisinin yeni bölüm tarihi duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, 10 Ocak Çarşamba günü 10. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.