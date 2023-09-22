Şahane Hayatım dizisi oyuncuları kimler? (Şahane Hayatım konusu ve kadrosu)

Geçtiğimiz günlerde çekimleri başlayan Şahane Hayatım’ın ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu. Şahane Hayatım dizisi Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk’u kadrosunda buluşturuyor.
ŞAHANE HAYATIM KONUSU
Entrika, aşk, gerilim ve heyecan dolu dizi, hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem’in sarsıcı hikayesini konu alıyor.
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