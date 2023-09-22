Şahane Hayatım dizisi oyuncuları kimler? (Şahane Hayatım konusu ve kadrosu)

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak’ın yer aldığı yeni dizi Şahane Hayatım’ın ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtım ardından dizinin kadrosu ve konusu merak edildi. Peki, Şahane Hayatım dizisi oyuncuları kimler?

Şahane Hayatım dizisi oyuncuları kimler? (Şahane Hayatım konusu ve kadrosu)

Geçtiğimiz günlerde çekimleri başlayan  Şahane Hayatım’ın ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu.  Şahane Hayatım dizisi Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk’u kadrosunda buluşturuyor.

Şahane Hayatım dizisi oyuncuları kimler? (Şahane Hayatım konusu ve kadrosu) - 1

ŞAHANE HAYATIM KONUSU

Entrika, aşk, gerilim ve heyecan dolu , hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem’in sarsıcı hikayesini konu alıyor.

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