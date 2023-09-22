Şahane Hayatım dizisi oyuncuları kimler? (Şahane Hayatım konusu ve kadrosu)

ŞAHANE HAYATIM KONUSU

Entrika, aşk, gerilim ve heyecan dolu dizi, hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem’in sarsıcı hikayesini konu alıyor.