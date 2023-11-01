Şahane Hayatım dizisinin oyuncuları kimler? (Şahane Hayatım konusu ve kadrosu)

ŞAHANE HAYATIM KONUSU

Çocukluğundan itibaren büyük haksızlıklarla karşı karşıya kalan Şebnem’in geçmişinde yaşadıkları peşini bırakmamaktadır. Şebnem’in sırlarla dolu geçmişinden gelen Niyazi’nin (Serkan Keskin) yeniden karşısına çıktığı tanıtımda Didem’in (Gökçe Eyüboğlu) Şebnem’e “Kimsin sen, yani gerçekte…” dediği anlar Şebnem’in herkesten gizlediği hayatına vurgu yapıyor.