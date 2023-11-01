Şahane Hayatım dizisinin oyuncuları kimler? (Şahane Hayatım konusu ve kadrosu)

Şahane Hayatım dizisinin ayrıntıları belli oldu. Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu’nun oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi, ilk bölümüyle 1 Kasım Çarşamba ekranlarda izleyicisiyle buluşacak.
ŞAHANE HAYATIM KONUSU
Çocukluğundan itibaren büyük haksızlıklarla karşı karşıya kalan Şebnem’in geçmişinde yaşadıkları peşini bırakmamaktadır. Şebnem’in sırlarla dolu geçmişinden gelen Niyazi’nin (Serkan Keskin) yeniden karşısına çıktığı tanıtımda Didem’in (Gökçe Eyüboğlu) Şebnem’e “Kimsin sen, yani gerçekte…” dediği anlar Şebnem’in herkesten gizlediği hayatına vurgu yapıyor.
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