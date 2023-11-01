Şahane Hayatım dizisinin oyuncuları kimler? (Şahane Hayatım konusu ve kadrosu)

2Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak’ın yer aldığı yeni dizi‘Şahane Hayatım’ın yayın günü belli oldu. Geniş bir oyuncu kadrosu bulunan dizi, ilk bölümüyle 1 Kasım Çarşamba ekranlarda izleyicisiyle buluşacak. Peki, Şahane Hayatım dizisinin oyuncuları kimler?

Şahane Hayatım dizisinin oyuncuları kimler? (Şahane Hayatım konusu ve kadrosu)

Şahane Hayatım dizisinin ayrıntıları belli oldu. Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu’nun oyuncu kadrosunda yer aldığı , ilk bölümüyle 1 Kasım Çarşamba ekranlarda izleyicisiyle buluşacak.

Şahane Hayatım dizisinin oyuncuları kimler? (Şahane Hayatım konusu ve kadrosu) - 1

ŞAHANE HAYATIM KONUSU

Çocukluğundan itibaren büyük haksızlıklarla karşı karşıya kalan Şebnem’in geçmişinde yaşadıkları peşini bırakmamaktadır. Şebnem’in sırlarla dolu geçmişinden gelen Niyazi’nin (Serkan Keskin) yeniden karşısına çıktığı tanıtımda Didem’in (Gökçe Eyüboğlu) Şebnem’e “Kimsin sen, yani gerçekte…” dediği anlar Şebnem’in herkesten gizlediği hayatına vurgu yapıyor.

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