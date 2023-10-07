Şahane Hayatım oyuncuları kimler? (Şahane Hayatım konusu ve kadrosu)

Ay Yapım imzalı, yeni dizi Şahane Hayatım’ın yeni tanıtımı yayınlandı. Geniş bir oyuncu kadrosu bulunan Şahane Hayatım'ın konusu ve oyuncuları açıklandı. Peki, Şahane Hayatım oyuncuları kimler?

Şahane Hayatım oyuncuları kimler? (Şahane Hayatım konusu ve kadrosu)

Meriç Acemi’nin kaleme aldığı, Çağrı Bayrak’ın yönetmenliğini üstlendiği Şahane Hayatım'ın kadrosunda Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk gibi başarılı isimler yer alıyor.

Şahane Hayatım oyuncuları kimler? (Şahane Hayatım konusu ve kadrosu) - 1

ŞAHANE HAYATIM KONUSU

Şahane Hayatım, hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem’in sarsıcı hikayesini konu alıyor.

Şahane Hayatım oyuncuları kimler? (Şahane Hayatım konusu ve kadrosu) - 2

Şebnem’in sırlarla dolu geçmişinden gelen Niyazi (Serkan Keskin), şimdi başına sardığı ve çok etkilendiği cinayet başkomiseri Mesut (Onur Tuna), “zengin koca”nın kelime anlamı olan Onur (Yiğit Özşener), Onur’a musallat olmuş ve onu Şebnem’den boşatmaya çalışan Melisa (Nesrin Cavadzade) ve Şebnem’in asıl büyük düşmanı yüceler yücesi, Onur’un annesi Aysel (Sumru Yavrucuk) ile bir kadının kaç cephede savaşabilir? sorusunun cevabı aşk, entrika, gerilim ve heyecan dolu sahnelerle izleyicilerle buluşacak.

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