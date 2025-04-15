Sahipsizler dizisine yeni oyuncu: Sosyal medyadan duyurdu

Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin, zorluklara rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma mücadelesini konu alan Sahipsizler dizi her çarşamba Star ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı, kadrosunda Reha Özcan, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram ve Ece Bağcı gibi isimlerin yer aldığı Sahipsizler dizisine yeni bir oyuncu daha katıldı.