Sahipsizler dizisine yeni oyuncu: Sosyal medyadan duyurdu
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, çarşamba akşamları izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı diziye yeni bir oyuncu dahil oldu.
Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin, zorluklara rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma mücadelesini konu alan Sahipsizler dizi her çarşamba Star ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.
Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı, kadrosunda Reha Özcan, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram ve Ece Bağcı gibi isimlerin yer aldığı Sahipsizler dizisine yeni bir oyuncu daha katıldı.
Son olarak Sandık Kokusu adlı dizide rol alan Gözde Duru, Sahipsizler dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Ünlü oyuncu, müjdeli haberi menajerlik şirketinden gelen çiçekle sosyal medya hesabından duyurdu. Gözde Duru, paylaşımına "Sürpriz" notunu düştü.
38 yaşındaki Gözde Duru'nun Sahipsizler dizisinde hangi karaktere hayat vereceği ise henüz bilinmiyor.
GÖZDE DURU KİMDİR?
1987 yılında İzmir'de dünyaya gelen Gözde Duru, lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon Bölümü'nde tamamladı. Daha önce Al Yazmalım, Deniz Yıldızı, Beni Affet, Can Kırıkları, Yasak Elma, Sevda Mecburi İstikamet gibi yapımlarda rol alan Duru, son olarak Sandık Kokusu dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı.
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