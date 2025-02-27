Sahipsizler reytinglerde ilk sıraya yerleşti

Sahipsizler dizisi her çarşamba izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler, dün akşam 13. bölümüyle ekranlara geldi.



Star'ın sevilen dizisi, TOTAL'de en çok izlenen yapım oldu ve reytinglerde birinci sıraya yerleşti.



SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Sahipsizler dizisinin 26 Şubat akşamı yayınlanan 13. bölümüne Devran'ın Azize için çabalaması ve sonunda onu kıskandığını itiraf etmesi damga vurdu. İŞTE SAHİPSİZLER'İN SON BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

KADRODA KİMLER VAR?



Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosunda Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Nilsu Yılmaz, Hasan Denizyaran, Nilgün Türksever, Duygu Karaca, Yasemin Szawlowski, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Zeynep Köse, Mert Tümer ve Sacide Taşaner ile Reha Özcan gibi önemli isimler yer alıyor.



Sahipsizler dizisinin yapımını OGM Pictures üstlenirken, yapımcılığını Onur Güvenatam yürütüyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’dan oluşan senaryo grubu kaleme alıyor.



Sahipsizler, yeni bölümleriyle her Çarşamba 20.00’de Star’da.

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