Sahipsizler reytinglerde ilk sıraya yerleşti

Sahipsizler dizisi, dün akşam ekranlara gelen 13. bölümüyle 26 Şubat akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

Sahipsizler reytinglerde ilk sıraya yerleşti

dizisi her çarşamba izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini , Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı , dün akşam 13. bölümüyle ekranlara geldi.

Star'ın sevilen dizisi, TOTAL'de en çok izlenen yapım oldu ve reytinglerde birinci sıraya yerleşti.

Sahipsizler reytinglerde ilk sıraya yerleşti - 1

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

dizisinin 26 Şubat akşamı yayınlanan 13. bölümüne Devran'ın Azize için çabalaması ve sonunda onu kıskandığını itiraf etmesi damga vurdu. 

İŞTE SAHİPSİZLER'İN SON BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

Sahipsizler reytinglerde ilk sıraya yerleşti - 2

KADRODA KİMLER VAR?

dizisinin oyuncu kadrosunda , Kaan Mirac Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Nilsu Yılmaz, Hasan Denizyaran, Nilgün Türksever, Duygu Karaca, Yasemin Szawlowski, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Zeynep Köse, Mert Tümer ve Sacide Taşaner ile Reha Özcan gibi önemli isimler yer alıyor.

dizisinin yapımını OGM Pictures üstlenirken, yapımcılığını Onur Güvenatam yürütüyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’dan oluşan senaryo grubu kaleme alıyor.

Sahipsizler, yeni bölümleriyle her Çarşamba 20.00’de Star’da.

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