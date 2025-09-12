Sahipsizler sezonu birincilikle açtı

Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alan Sahipsizler, yeni sezonuyla ekranlara döndü.

29'uncu bölümüyle izleyici karşısına çıkan Sahipsizler, temposu yüksek hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Sahipsizler, 10 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümüyle; Total izleyici grubunda 5,67 reyting ve 20,57 share ile birinci olurken, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde de günün en çok izlenen dizisi oldu.