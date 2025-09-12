Sahipsizler sezonu birincilikle açtı
Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler, yeni sezonun ilk bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi.
Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alan Sahipsizler, yeni sezonuyla ekranlara döndü.
29'uncu bölümüyle izleyici karşısına çıkan Sahipsizler, temposu yüksek hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitledi.
Sahipsizler, 10 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümüyle; Total izleyici grubunda 5,67 reyting ve 20,57 share ile birinci olurken, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde de günün en çok izlenen dizisi oldu.
SAHİPSİZLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mahalle, üç tabutun gölgesinde derin bir yasa bürünürken Devran’ın komadan çıkması, Azize’nin yaralarına bir nebze de olsa merhem oldu. Ancak Devran’ın eve dönüşü, beklenen sevincin aksine, yeni bir yıkımı beraberinde getirdi. Cemo artık tekerlekli sandalyeye mahkum olmuş, Cevdet ise hayata veda etmişti. Devran için bu dönüş, eski hayatıyla tüm bağlarının koptuğunu kabullendiği ağır bir yüzleşmeye dönüştü. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Devran’ı Azize yalnız bırakmadı. Onu bu karanlıktan uzaklaştırmak ve yeni bir hayata yönlendirmek için yanında oldu.
Fakat Haşmet ve ailesi, yaşananların sorumluluğunu Devran ve Azize’ye yükleyerek bir an önce mahalleden ayrılmalarını istedi. Tüm baskılara rağmen Devran, ailesini yeniden ayağa kaldırmak konusunda kararlıydı. Ne var ki önündeki yol, sandığından çok daha çetin görünüyordu. Tam da bu sırada gözler, Cevdet’in yıllar önce yazdığı vasiyetin açıklanmasına çevrildi. Vasiyetin sonunda evlerinden birinin kardeşlere bırakıldığı ortaya çıkınca, derin acıların ortasında ilk kez yüzlere umut dolu bir tebessüm yayıldı.
Cem Karcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’dan oluşan senaryo grubunun kaleme alıyor.
Dizide; Hazal Subaşı, Burak Berkay Akgül, Kaan Mirac Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Esra Ronabar, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Serpil Gül ve Sacide Taşaner gibi isimler yer alıyor.
