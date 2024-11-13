Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Miraç Sezen kimdir?

Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Mirac Sezen 2002, Bursa doğumlu. TED Koleji ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Şimdiye dek birçok farklı tiyatro oyununda yer almış olan Kaan Mirac Sezen, İstanbul Şehir Tiyatroları bünyesinde birçok oyunda yer almaya devam ediyor. Kaan Miraç Sezen, tiyatro çalışmaları yanı sıra ilk kamera önü oyunculuk deneyimi olarak rol aldığı Tozluyaka dizisinde Ali karakterini canlandırmıştır.