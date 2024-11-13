Sahipsizler'in Fidan'ı Ece Bağcı kimdir?

2007 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ece Bağcı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nde eğitimine devam ediyor. Daha önce "Romeo ve Juliet", "İnsan Çağı", "Troyalı Kadınlar", "Gar", "Phone" gibi tiyatro oyunlarında rol alan Bağcı, ilk sinema deneyimini Nuri Bilge Ceylan imzalı "Kuru Otlar Üstüne" filmiyle yaşadı."Kuru Otlar Üstüne"deki "Sevim" rolüyle dikkat çeken ve uluslararası ödüllere aday gösterilen Bağcı, Chicago Film Festivali'nde “En İyi Yardımcı Oyuncu" ödülünü kazandı.



FİDAN KARAKTERİ HAKKINDA



Dizide Ece Bağcı'nın hayat verdiği Fidan, hırslı bir kızdır. Başka türlü hayatların olduğunu gördükçe yetiştirildiği değerleri ilk o unutur. Peşlerindeki bela yüzünden diğer kardeşleri ne kadar saklanmak, görünmez olmak istiyorsa Fidan tam tersi görülmek, fark edilmek ve ilgilenilmek ister.