Şakir Paşa Ailesi dizisi bitti mi? Şakir Paşa Ailesi yeni bölümleri yayımlanmayacak mı?

Şakir Paşa Ailesi dizisiyle ilgili bir flaş gelişme daha yaşandı. RTÜK dizide Fırat Tanış‘ın Şakir Paşa gelin arasında yaşanan ilişki nedeniyle 3 kez yayın durdurma cezası vermişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın 8 torundan 6’sının açtığı dava sonucu bu karar alındı.

Aileden yapılan açıklamada; "Büyükdedemiz Şakir Paşa ve dedemiz Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ve ailemizin itibarı ve şerefine ağır bir saldırı niteliğinde olan, senaryo adı altında gerçeğe aykırı ve haksız şekilde dedelerimize itibar suikastına dönüşen dizi ile ilgili olarak, açtığımız davada Sayın İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi dizinin mevcut bölümlerinin yayınının durdurulmasına, yeni bölümlerin çekimlerinin ve yayınının durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.