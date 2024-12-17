Şakir Paşa ailesi dizisinde Aniesi karakteri dikkat çekti: Denise Capezza kimdir, kaç yaşında?

İtalyan oyuncu Denise Capezza 7 Kasım 1989 tarihinde dünyaya geldi. Profesyonel olarak bale ve modern dansla da ilgilenmektedir. Duyusal deneyim, metin ve karakter analizi, doğaçlama, hareket/sahne, şarkı, konuşma ve beden dili dallarında birçok yönetmenden dersler almıştır. Denise Capezza, 2012 yılında yayımlanan Uçurum dizisinde Felicia karakterini canlandırdı.

İtalyan bir aileden gelen güzel oyuncu, İtalya'da moda, balerinlik ve oyunculuk üzerine eğitim aldı. Aynı zamanda Napoli ve Roma'da yaşamış olan Denise Capezza İstanbul’da hiç yabancılık çekmediğini dile getirdi.