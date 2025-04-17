Şakir Paşa Ailesi final mi yapacak?

"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin çekimlerinin gerçekleştiği setteikinci kez yangın çıkmıştı. Yangını söndürmeye çalışan yapım amiri dumandan etkilenmişti. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen 'Taki' lakaplı set amiri Serkan Sükyan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Yangın haberi ardından final iddiaları yayılmıştı.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ FİNAL Mİ YAPACAK?



Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şahir Paşa Ailesi'nde final değil, zaman atlaması yaşanacak. apacak, yeni sezonda devam edecek. Dizinin 16. Bölümde sezon finali yapması ve zaman atlaması sonrası Hazal Kaya ve Eda Ece’nin de rol alacağı yeni versiyonuyla yeni sezonda seyirciyle buluşması planlanıyor.