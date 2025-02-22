Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi yayından kaldırıldı mı? RTÜK Başkanı Şahin'den açıklama geldi

Şakir Paşa Ailesi dizisiyle ilgili bir flaş gelişme daha yaşandı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından, İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesince NOW TV'de yayınlanan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizinin mevcut bölümlerinin yayını ile yeni bölümlerin çekimlerinin durdurulması kararına ilişkin açıklamada bulundu.



Diziye, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırı olan sahneleri sebebiyle ağır müeyyideler uyguladığını belirten Şahin, şeref ve haysiyetin, toplumsal yaşamda her bireyin sahip olduğu kişisel değerler olduğunu kaydetti.

ŞAHİN'İN AÇIKLAMALARI

Şahin yaptığı paylaşımda; "İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesince dizi ile ilgili alınan karar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.



Bilindiği gibi şeref ve haysiyet, toplumsal yaşamda her bireyin sahip olduğu kişisel değerlerdendir. Kişilerin şeref ve haysiyetlerine yönelik saldırılar kimi zaman yazı ile gerçekleşebileceği gibi kimi zaman da davranışlar ile ortaya çıkabilmektedir.



Yasalar kişilerin şeref ve haysiyetini hedef alan bu tür sözlü ve yazılı saldırıların radyo ve televizyon yayınları ile gerçekleşmesi durumunda kurumumuza önemli bir sorumluluk yüklemiştir.



Belirtmek gerekir ki, özellikle televizyon yayınlarında hem söz hem de görüntünün bir arada bulunması, haysiyete yönelik saldırının etkisini daha da artırmaktadır. Radyo ve televizyon yayınları ile gerçekleşen kişilik hakkı ihlallerinin tekrarlama olasılığının yüksekliği nedeniyle, saldırı sona ermiş bile olsa etkilerinin devam edeceği yönünde öğretide karine oluştuğu bilinmektedir.



Bu kapsamda, 6112 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun”un “Medya hizmet sağlayıcının bağımsızlığı ve sorumluluğu” başlıklı 6’ncı maddesi; “Yayın hizmetlerinin içeriğine ve yayınlanmasına önceden müdahale edilemez ve yayınların içeriği önceden denetlenemez.” hükmünü içermektedir." ifadelerini kullandı.

