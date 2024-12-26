Şakir Paşa Ailesi'nin çekildiği köşk yandı: Şakir Paşa Ailesi yeni bölümleri yayımlanacak mı? Açıklama geldi

Pazar günleri yayınlanan Şakir Paşa Ailesi dizisinin Kartal’daki platosunda çıkan yangında bütün plato kül oldu. Gazetesi Birsen Altuntaş'ın haberine göre; nedeni henüz tespit edilemeyen yangın çevrede büyük paniğe neden oldu ve cadde giriş çıkışa kapatıldı.



Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 3’üncü bölümün ardından diziye kısa bir ara verileceği belirtildi. Açıklama şu şekilde: “Bu gece saat 01.30 civarında çekimlerimizin yapıldığı platoda büyük bir yangın çıktı ve ne yazık ki Şakir Paşa Köşkü tamamen yandı. O sırada sette bir çalışma olmaması ve kimsenin bulunmaması nedeniyle, uzman ekipler yangının çıkış sebebini ve sabotaj ihtimalini kapsamlı olarak değerlendirmektedir. Bu pazar 3. bölümümüzü sizlerle buluşturduktan sonra dizimize kısa bir ara vermek zorunda kalacağız. Çok kısa sürede köşkü tekrar inşa ederek çekimlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu yangın sırasında can kaybı olmaması en büyük tesellimiz.”

