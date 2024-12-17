Şakir Paşa kimdir? Şakir Paşa ailesi gerçek mi?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar pazar günleri izleyicilerle buluşuyor. 1912 yılında başlayan sırlarla dolu Şakir Paşa ailesinin yaşamları ve ilişkilerine odaklanan dizi, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Osmanlı'nın önemli bir paşa ailesinin üyeleri olan Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin öncüsü Fahrünnisa Zeid, Türkiye'nin ilk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi isimlerin yaşamlarından kesitler de dizinin konusuna dahil edilecek.