Şakir Paşa kimdir? Şakir Paşa ailesi gerçek mi?
Usta isimlerin oyuncu kadrosunda yer alan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" ilk bölümüyle sosyal medyaya da konu oldu. Dizide aynı zamanda "Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın hayatı işleniyor. Peki Şakir Paşa kimdir? Şakir Paşa ailesi gerçek mi?
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar pazar günleri izleyicilerle buluşuyor. 1912 yılında başlayan sırlarla dolu Şakir Paşa ailesinin yaşamları ve ilişkilerine odaklanan dizi, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Osmanlı'nın önemli bir paşa ailesinin üyeleri olan Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin öncüsü Fahrünnisa Zeid, Türkiye'nin ilk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi isimlerin yaşamlarından kesitler de dizinin konusuna dahil edilecek.
ŞAKİR PAŞA KİMDİR?
Osmanlı tarihçisi ve devlet adam Kabaağaçlızade Mehmed Şakir Paşa 1855 yılında dünyaya geldi. 1891-1895 yılları arasında Sadrazamlık görevi yapan Ahmed Cevad Paşa'nın kardeşi, Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan roman ve hikâye yazarı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın babasıdır.
Babası Mustafa Asım Bey idi. Babası ve annesi 1861 yılında ölünce kimsesiz kaldı. Kardeşi Ahmed Cevad ile birlikte askeri okula verildi. Çeşitli ülkelerde diplomatik görevlerde bulundu. 1890 yılında Girit valisiydi. Bu görevi sırasında Cevat Şakir doğdu. 1895 yılında ağabeyinin sadrazamlık görevinden alınmasını protesto etmek için devlet görevinden istifa etti.
1914 yılında oğlu Cevat Şakir'in tabancasından çıkan bir kurşunla öldü. Oğlu 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 7 yıl sonra serbest bırakıldı.
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