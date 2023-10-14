Sakla Beni dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? (Sakla Beni dizisinin konusu ve oyuncuları)

SAKLA BENİ KONUSU

İzleyiciyle buluşmak için gün sayan dizide Mete ve Naz, zengin ve güçlü ailelerinin gözbebeği çocuklarıdır. İkisi de şımartılmış, hayatta her istediğini almaya alışmıştır. Çocukluklarında ailelerin verdiği sözle başlayan hikayeleri, birbirlerinden kopamamalarıyla bugün evliliğe doğru akar. Fakat Naz’ın çocukluğundan beri yanında olan hizmetlisi İncila’nın ansızın Mete’nin karşısına çıkması, Mete’nin hayatta verdiği tüm kararları sorgulamasına neden olur. İncila ve Mete arasında yaşanan bu karşılaşma, Naz’ın tüm inatçılığıyla yazdığı bu hikâyenin yönünü değiştirip Mete’nin gerçek aşkı bulmasını sağlayabilecek mi?