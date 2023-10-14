Sakla Beni dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? (Sakla Beni dizisinin konusu ve oyuncuları)

Star Tv ekranlarının yeni dizisi Sakla Beni ile ilgili ilk ayrıntılar belli oldu. Tanıtımlarıyla ses getiren Sakla Beni'nin kadrosu ve konusuna ilişkin bilgiler paylaşıldı.
Yapımını OGM Pictures’ın, yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği, senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu’nun kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek, Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Gökşen Ateş, Kamil Güler, Nizam Namidar, Sera Tokdemir, Edip Saner, Açelya Devrim Yılhan, Sıla Korkmaz, Emine Uyar ve Tamer Levent gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor. Star’ın merakla beklenen yeni dizisi Sakla Beni, yakında Star’da.
SAKLA BENİ KONUSU
İzleyiciyle buluşmak için gün sayan dizide Mete ve Naz, zengin ve güçlü ailelerinin gözbebeği çocuklarıdır. İkisi de şımartılmış, hayatta her istediğini almaya alışmıştır. Çocukluklarında ailelerin verdiği sözle başlayan hikayeleri, birbirlerinden kopamamalarıyla bugün evliliğe doğru akar. Fakat Naz’ın çocukluğundan beri yanında olan hizmetlisi İncila’nın ansızın Mete’nin karşısına çıkması, Mete’nin hayatta verdiği tüm kararları sorgulamasına neden olur. İncila ve Mete arasında yaşanan bu karşılaşma, Naz’ın tüm inatçılığıyla yazdığı bu hikâyenin yönünü değiştirip Mete’nin gerçek aşkı bulmasını sağlayabilecek mi?
- Etiketler :
- Haberler -
- Televizyon
- N-Life
- Dizi