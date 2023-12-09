Sakla Beni kasım ayının en çok konuşulan dizisi oldu

Star TV'nin sevilen dizisi "Sakla Beni", 7 Aralık Perşembe akşamı 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı diziye Naz ile evlense de İncila'dan vazgeçemeyen Mete'nin onu durdurmaya çalışması damga vurdu.
EN ÇOK KONUŞULAN DİZİ
Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği, senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu'nun kaleme aldığı fenomen dizi, The WIT'e göre Kasım ayındaki yeni yayınlar arasında en çok konuşulan dizi olma başarısını elde etti.
Perşembe akşamları Star ekranlarına gelen Sakla Beni, 115,000 Instagram takipçisi toplayarak fenomen bir dizi olarak konumunu sağlamlaştırdı.
Sakla Beni, izleyicileri büyülemeye devam ettiği sürece, Instagram’daki varlığının daha da büyümesi bekleniyor.
REYTİNGLERDE BİRİNCİ SIRADA
Star TV'de izleyiciyle buluşan dizi 7 Aralık Perşembe akşamı reyting sıralamasında en üst sırada yer aldı. "Sakla Beni", Total'de birinci olarak perşembe akşamının en çok izlenen yapımı oldu.
Dizinin kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek, Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Gökşen Ateş, Kamil Güler, Nizam Namidar, Sera Tokdemir, Edip Saner, Açelya Devrim Yılhan, Sıla Korkmaz, Emine Umar ve Tamer Levent gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor.
SAKLA BENİ KONUSU
Perşembe akşamları Star ekranlarına gelen dizide Mete ve Naz, zengin ve güçlü ailelerinin gözbebeği çocuklarıdır. İkisi de şımartılmış, hayatta her istediğini almaya alışmıştır. Çocukluklarında ailelerin verdiği sözle başlayan hikayeleri, birbirlerinden kopamamalarıyla bugün evliliğe doğru akar. Fakat Naz’ın çocukluğundan beri yanında olan hizmetlisi İncila’nın ansızın Mete’nin karşısına çıkması, Mete’nin hayatta verdiği tüm kararları sorgulamasına neden olur. İncila ve Mete arasında yaşanan bu karşılaşma, Naz’ın tüm inatçılığıyla yazdığı bu hikâyenin yönünü değiştirip Mete’nin gerçek aşkı bulmasını sağlayabilecek mi?
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