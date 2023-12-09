Sakla Beni kasım ayının en çok konuşulan dizisi oldu

REYTİNGLERDE BİRİNCİ SIRADA

Star TV'de izleyiciyle buluşan dizi 7 Aralık Perşembe akşamı reyting sıralamasında en üst sırada yer aldı. "Sakla Beni", Total'de birinci olarak perşembe akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

Dizinin kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek, Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Gökşen Ateş, Kamil Güler, Nizam Namidar, Sera Tokdemir, Edip Saner, Açelya Devrim Yılhan, Sıla Korkmaz, Emine Umar ve Tamer Levent gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor.

