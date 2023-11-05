Sakla Beni oyuncuları: İncila, Naz ve Mete karakterlerini kim canlandırıyor?

Senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu’nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturduğu "Sakla Beni" dizisi izileyicilerle buluştu. Dizi gerek konusu gerekse güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettirdi.
SAKLA BENİ KADROSU
Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı; kadrosunda Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Kamil Güler ve Tamer Levent gibi oyuncuların yer aldığı dizinin ilk bölümünde İncila, Naz ve Mete'nin geçmişten bugüne yaşadıkları olaylar aktarıldı.
SAKLA BENİ ANA KARAKTERLERİ
Dizide Mete karakterine başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Mete'nin karşısına çıkmasıyla dengeleri değiştiren İncila'ya Cemre Baysel, çocukluğundan bu yana Mete ile evlendirilmeye hazırlanan Naz'a Asude Kalebek hayat veriyor.
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