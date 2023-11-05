Sakla Beni oyuncuları: İncila, Naz ve Mete karakterlerini kim canlandırıyor?

Sakla Beni dizisi 2 Kasım Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekran macerasına başladı. Yapımını OGM Pictures’ın, yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği, senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu’nun kaleme aldığı dizide iki ailenin fertlerinin hazin ve macera dolu hikayesi anlatılıyor. Peki, Sakla Beni oyuncuları kimler? İncila, Naz ve Mete karakterlerini kim canlandırıyor?

Sakla Beni oyuncuları: İncila, Naz ve Mete karakterlerini kim canlandırıyor?

Senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu’nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturduğu "Sakla Beni" dizisi izileyicilerle buluştu. gerek konusu gerekse güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettirdi.

Sakla Beni oyuncuları: İncila, Naz ve Mete karakterlerini kim canlandırıyor? - 1

SAKLA BENİ KADROSU

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı; kadrosunda Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Kamil Güler ve Tamer Levent gibi oyuncuların yer aldığı dizinin ilk bölümünde İncila, Naz ve Mete'nin geçmişten bugüne yaşadıkları olaylar aktarıldı.

Sakla Beni oyuncuları: İncila, Naz ve Mete karakterlerini kim canlandırıyor? - 2

SAKLA BENİ ANA KARAKTERLERİ

Dizide Mete karakterine başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Mete'nin karşısına çıkmasıyla dengeleri değiştiren İncila'ya Cemre Baysel, çocukluğundan bu yana Mete ile evlendirilmeye hazırlanan Naz'a Asude Kalebek hayat veriyor.

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