Sakla Beni oyuncuları: İncila, Naz ve Mete karakterlerini kim canlandırıyor?

SAKLA BENİ KADROSU

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı; kadrosunda Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Kamil Güler ve Tamer Levent gibi oyuncuların yer aldığı dizinin ilk bölümünde İncila, Naz ve Mete'nin geçmişten bugüne yaşadıkları olaylar aktarıldı.