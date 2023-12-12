Sakla Beni'ye Kadir geliyor: Baran Bölükbaşı'nın rolü belli oldu

Perşembe akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkan "Sakla Beni"nin başrollerinde Cemre Baysel, Uraz Kaygılaroğlu ve Asude Kalebek yer alıyor.



Çocukluktan bu yana beraber büyüyen Naz, İncila ve Mete'nin hikayesinin anlatıldığı dizinin kadrosuna Baran Bölükbaşı dahil oldu.

Geçtiğimiz sezon Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Tarık karakteriyle tanınan Baran Bölükbaşı, 7. bölüm itibariyle Sakla Beni'de İncila'ya halası ve eniştesinin bulduğu kısmet olan "Kadir"i oynayacak.