Sakla Beni'ye Kadir geliyor: Baran Bölükbaşı'nın rolü belli oldu

Perşembe akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkan "Sakla Beni"nin başrollerinde Cemre Baysel, Uraz Kaygılaroğlu ve Asude Kalebek yer alıyor.
Çocukluktan bu yana beraber büyüyen Naz, İncila ve Mete'nin hikayesinin anlatıldığı dizinin kadrosuna Baran Bölükbaşı dahil oldu.
Geçtiğimiz sezon Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Tarık karakteriyle tanınan Baran Bölükbaşı, 7. bölüm itibariyle Sakla Beni'de İncila'ya halası ve eniştesinin bulduğu kısmet olan "Kadir"i oynayacak.
Baran Bölükbaşı'nın canladırdığı Kadir karakteri, Sakla Beni 7. bölüm fragmanında ilk kez ortaya çıktı. Tanıtımda; İncila'ylasözlenen Kadir'in Mete ile karşı karşıya gelmesi dikkatlerden kaçmadı.
SAKLA BENİ 7. BÖLÜM FRAGMANI
BARAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
1994 doğumlu olan Baran Bölükbaşı, Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünde okuyor. Antalya Replik Sanat Okulları ve Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi’nden oyunculuk eğitimi alan Bölükbaşı, oyunculuk hayatına 2017 yılında "Adı Efsane" dizisi ile başladı. Ardından birçok yapımda rol alan ünlü ismin yıldızı Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Tarık karakteriyle parladı. Bölükbaşı, son olarak Sakla Beni dizisine dahil oldu.
SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
7 Aralık Perşembe akşamı 6. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Sakla Beni'de Naz ile evlense de İncila'dan vazgeçemeyen Mete'nin onu durdurmaya çalışması damga vurdu. İşte Sakla Beni son bölümde yaşananlar...
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