Sandık Kokusu dizisi ne zaman başlıyor? Sandık Kokusu dizisi kadrosu ve konusu

Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Sandık Kokusu'nda Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ anne - kız olarak ekranlarda olacak. Güçlü bir kadrosu bulunan dizinin yakında izleyici karşısına çıkması bekleniyor.
SANDIK KOKUSU OYUNCULARI
Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan dizi, üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak.
“Sandık Kokusu” güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Televizyon
- N-Life
- Dizi