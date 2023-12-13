Sandık Kokusu dizisinin Atilla'sı Metin Akdülger kimdir?

Metin Akdülger uzun süre sonra yeni ekran projesiyle gündem oldu. Akdülger, başrollerini Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın paylaştığı Sandık Kokusu dizisinde Atilla karakterini canlandırıyor.

METİN AKDÜLGER KİMDİR?

1 Ocak 1988 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Koç Üniversitesi’nin Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Hayallerindeki oyunculuk mesleğini icra etmek üniversite üçüncü sınıftayken Yıldız Kenter’den oyunculuk dersleri almıştır. Ardından özel olarak verilen tüm oyunculuk derslerini almıştır. Bu eğitimlerden sonra ilk olarak Craft Tiyatro’da "Kaset" oyununda ilke kez sahneye çıktı. Ahmet Küçükkaya’nın Bensiz adlı sinema filmde Necip adlı bir karakteri canlandırdı.Metin Akdülger bu rolü canlandırabilmek için sekiz ay boyunca vücut çalışmıştır. Bu sayede tam on yedi kilo vermiştir

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen Tiyatro Festivali’nde Vladimir Nobokov’un aynı adlı romanından esinlenerek Didaskali adında bir insan incelemesini oynamıştır. Metin Akdülger’in karakteri ise Ganin adında, 1940’lı yılların İstanbul’unda Rus tarzı bir pansiyonda yaşayan adamdır. Kendi içi ile dışındaki çatışmaları seyirciye yansıtmaktadır. Metin Akdülger, Star Tv’de yayınlanan Medcezir adlı televizyon dizisinde Orkun adlı karakteri canlandırmış ve bu şekilde ülke çapında tanınmıştır.