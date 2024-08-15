"Sandık Kokusu" dizisinin Nazlı'sı belli oldu: İpek Özağan kimdir?

Sandık Kokusu dizisi ikinci sezonu öncesi kadroya dahil edilecek yeni isimlerle gündemde. Engin Öztürk “Bora”, Biran Damla Yılmaz “Ayça” ve Gözde Seda Altuner “Gülnaz Başkaya” rolleriyle dahil olmuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hasan’ın (Uğur Yücel) kız kardeşi olan Gülnaz diziye tek başında gelmiyor. Son olarak diziye Gülnaz’ın kızı Nazlı da dahil oldu. Hasan’ın yeğeni rolünü İpek Özağan canlandıracak. Özağan’ın eski dizisi “Vermem Seni Ellere”deki rol isminin de Nazlı olması ilginç bir tesadüfü beraberinde getirdi.

İPEK ÖZAĞAN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu İpek Özağan 1991 İstanbul doğumlu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi ve Bilgi Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü mezunudur.



İpek Özağan, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2011 yılından itibaren Umutsuz Ev Kadınları, Güllerin Savaşı, Aslan Ailem, Verda, Kara Tahta, Vermem Seni Ellere gibi birçok film ve dizide rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.