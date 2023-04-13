Saudade nedir, ne demek? Aile dizisinde geçen "Saudade" kelimesi ne anlama geliyor?

Saudade, Galiçyaca-Portekizcede bir şeyin ya da aşık olunan bir kimsenin yokluğunda hissedilen derin duygusal durumu, özlemi ifade eder. Kelime, ağırlıklı olarak özlenen şeye ya da kimseye hiçbir zaman kavuşulamayacağı duygusunu içinde barındırır.



Saudade, özellikle Portekiz ve Brezilya kültüründe sıkça kullanılan bir kelime olup, Portekiz müziği olan "Fado"da sıkça yer almaktadır. Bu müzik türü genellikle hüzünlü ve özlem dolu şarkılarla anılır ve saudade duygusunu yansıtır.



Portekiz Keşifler Çağı'nda, ailelerin denizde olan sevdiklerine duydukları özlemi ifade etmenin bir yolu olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. Terim nihayetinde "yalnızlık" anlamına gelen Latince solitās, solitātem kelimesinden türemiştir.



Saudade, kişinin artık hayatında olmayan bir kişi veya durum gibi, gerçekleşmemiş veya asla gerçekleşmeyecek bir şeye duyulan özlemi tanımlamak için kullanılabilir.



Genellikle kalpte meydana geldiği şeklinde tanımlanır ve somut gerçekliklerden (sevilen biri, bir arkadaş, anavatan, vatan...) bir zamanlar biriyle yaşanan duygular gibi soyut kavramlara kadar farklı yönlere bürünebilir.