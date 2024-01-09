Seda Aktuğlu kimdir, nereli? Mavi takım yarışmacısı Seda Aktuğlu'nun hayat hikayesi

"Var Mısın Yok Musun?" programıyla tanınan Seda Aktuğlu Survivor All Star sezonuyla gündeme gelen isimlerden biri oldu. Kural ihalili yapan Aktuğlu, 5 ödülden faydalanamayacak. Peki, Seda Aktuğlu kimdir, nereli?

Seda Aktuğlu kimdir, nereli? Mavi takım yarışmacısı Seda Aktuğlu'nun hayat hikayesi

Seda Aktuğlu, 24 Nisan 1987 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Almanya'da başlayan Aktuğlu, 2003 yılında Türkiye'ye döndü ve eğitimini Eskişehir'de sürdürdü.

Marmara Üniversitesi'nde Almanca Öğretmenliği bölümünü kazanarak üniversite eğitimine başlamış ve aynı zamanda Anadolu Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi eğitimi almıştır.
Seda Aktuğlu bir dönemin popüler yarışma programı "Var Mısın Yok Musun?" ile tanındı.

Seda Aktuğlu, Survivor 2024 All Star yarışmasında mavi takımda yer almaktadır.

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