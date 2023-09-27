Seda Fettahoğlu kimdir, öldü mü? Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan Seda Fettahoğlu neden öldü?

Başarılı oyuncu Seda Fettahoğlu'nun kim olduğu, sosyal medyada birçok kişi tarafından merak ediliyor. Çocuklar Duymasın dizisinde Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi "Sultan" olarak izleyicinin karşısına çıkan Seda Fettahoğlu'nun hayatı merak ediliyor. İşte Seda Fettahoğlu'nun hayatı hakkında bilgiler...

SEDA FETTAHOĞLU KİMDİR?

Seda Fettahoğlu, 1979 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997 yılında bitiren Seda Fettahoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2022'de mezun oldu.

İngilizce bilen Seda Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.



Başarılı oyuncu son olarak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil oldu.

Seda Fettahoğlu'nun dizide canlandırdığı "Sultan" karakteri Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı.

