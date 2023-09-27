Seda Fettahoğlu kimdir, öldü mü? Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan Seda Fettahoğlu neden öldü?

Seda Fettahoğlu, sosyal medyada birçok kişinin merak edip araştırdığı isimler arasında yer almaya başladı. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Sultan karakteriyle tanınan Seda Fettahoğlu'nun ölüm haberi, İBB Kültür Daire Başkanlığı Şehir Tiyatroları Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Peki, Seda Fettahoğlu kimdir? İşte hayatı hakkında bilgiler.

Seda Fettahoğlu kimdir, öldü mü? Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan Seda Fettahoğlu neden öldü?

Başarılı oyuncu Seda Fettahoğlu'nun kim olduğu, sosyal medyada birçok kişi tarafından merak ediliyor. Çocuklar Duymasın dizisinde Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi "Sultan" olarak izleyicinin karşısına çıkan Seda Fettahoğlu'nun hayatı merak ediliyor. İşte Seda Fettahoğlu'nun hayatı hakkında bilgiler... 

SEDA FETTAHOĞLU ?

Seda Fettahoğlu, 1979 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997 yılında bitiren Seda Fettahoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2022'de mezun oldu.

İngilizce bilen Seda Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.

Başarılı oyuncu son olarak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil oldu.

Seda Fettahoğlu'nun dizide canlandırdığı "Sultan" karakteri Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı.

SEDA FETTAHOĞLU ÖLDÜ MÜ?

İBB Kültür Daire Başkanlığı Şehir Tiyatroları Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla birlikte Seda Fettahoğlu'nun haberini duyurdu.

Yapılan paylaşımda şu sözlere yer verildi;

"Tiyatromuzun değerli oyuncusu, canımız, Seda Fettahoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Acımız çok büyük.

Şehir Tiyatrosu ailemizin, sevenlerinin, dost ve yakınlarının başı sağ olsun."

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